Замгоссекретаря США посетит Казахстан, Кыргызстан и Россию

CA-NEWS (KG) - Помощник государственного секретаря США по консульским вопросам Карл Риш проведет двусторонние встречи с коллегами по вопросам, связанным с консульской защитой и визами США в рамках своей поездки с 3 по 9 июня в Казахстан, Кыргызстан и Россию, говорится в сообщении госдепартамента США.

Карл Риш примет участие в ряде встреч с американскими дипломатами и представителями зарубежных правительств, отмечается в документе.

«Соединенные Штаты привержены долгосрочным связям с Россией, Казахстаном и Республикой Кыргызстан», – подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства США.

Также ожидается, что он примет участие в открытии нового консульского отдела в Москве, говорится в сообщении Госдепартамента.