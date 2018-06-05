Специальный советник генерального секретаря ООН прибыл в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Специальный советник генерального секретаря ООН по вопросам человеческой безопасности Юкио Такасу прибыл в Узбекистан.

Юкио Такасу примет участие в международных мероприятиях, которые пройдут в Узбекистане, сообщила пресс-служба МИДа.

В частности, он примет участие в Центральноазиатском международном экологическом форуме «Укрепление сотрудничества в области охраны окружающей среды и устойчивого развития» (5−8 июня) и международной конференции «Совместные действия по смягчению последствий Аральской катастрофы: новые подходы, инновационные решения, инвестиции» (8 июня).

Специальный советник генерального секретаря ООН также 7 июня посетит Приаралье для ознакомления с экологической ситуацией и встреч с местными жителями, представителями государственных и общественных структур.