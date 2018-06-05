Более 3 тыс. военнослужащих примут участие в учении ШОС «Мирная миссия-2018»

CA-NEWS (KG) - Более трех тысяч военнослужащих и свыше 500 единиц вооружения и военной техники будут задействованы в ходе совместных антитеррористических учений стран - участниц ШОС «Мирная миссия - 2018», которые пройдут в августе в Челябинской области. Об этом в понедельник, 4 июня сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В учениях «Мирная миссия - 2018» примут участие более 3 тысяч военнослужащих стран-участниц ШОС и свыше 500 единиц техники. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе третьих штабных переговоров под Челябинском между военными делегациями Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана», - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, представители военных ведомств стран-участниц ШОС провели рекогносцировку районов предстоящих совместных маневров. Стороны ознакомились с участками проведения этапов учения, местами размещения национальных контингентов.

«Мирная миссия - 2018» пройдет в августе на Чебаркульском полигоне. Маневры устраиваются на территории государств - членов ШОС с периодичностью раз в два года. В 2016 году они проводились в Кыргызстане.