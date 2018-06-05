Пляжи Сочи могут стать конкурентом Иссык-Кулю: из двух городов Казахстана туда начали летать самолеты

CA-NEWS (KZ) - Казахстанцы смогут добираться за пляжи Сочи на самолетах.

Как сообщает пресс-служба посольства РК в России, авиакомпания SCAT запустила новый прямой авиарейс из Астаны в черноморский курорт. Самолеты Boeing 737-300 вместимостью до 144 пассажиров летают два раза в неделю. По вторникам из Астаны лайнеры будут вылетать в 10:25, обратно в 12:15, по субботам – в 13:50, обратно в 15:55 по местному времени. Время в пути составит примерно 3,5 часа. Минимальная стоимость перелета в одну сторону – около 60 тыс. тенге ($180).

Кроме того, Scat с 4 июня начал выполнять рейсы из Актау в Сочи. Полеты будут осуществляться по понедельникам и четвергам на воздушных судах Bombardier CRJ-100/200 и Boeing 737-300. Время в пути 1,5-2 часа. Минимальная стоимость перелета в одну сторону – около 52 тыс. тенге ($156).

Диппредставительство напоминает, что в рамках открывающегося на следующей неделе Чемпионата мира по футболу Сочи примет 4 матча группового этапа и 2 игры плей-офф.