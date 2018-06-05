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  5 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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МИД Китая пригласил президента Монголии принять участие в саммите ШОС

CA-NEWS (MNG) - Заместитель министра иностранных дел Китая Конг Сюанью с 31 мая по 1 июня с официальным визитом посетил Монголию, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Китая.

В ходе визита Конг Сюанью встретился с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой, министром иностранных дел Дамдины Цогтбаатаром, а так же провел переговоры с государственным секретарем Дамдинсурэн Даваасурэном.

Конг Сюанью заявил, что Китай высоко ценит двусторонние отношения и надеется, что Монголия, на основе уважения и общих интересов и проблем, будет прилагать совместные усилия с Китаем, чтобы активно проводить обмен и сотрудничество в различных областях, реализовывать достижения, достигнутые в ходе недавних переговоров между обеими сторонами.

По его словам, Китай приглашает президента Монголии Халтмаагийна Баттулгу для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Циндао. Обе стороны должны начать подготовительную работу для того, чтобы соответствующие мероприятия принесли положительные результаты.

Монгольская сторона отметила, что развитие отношений с Китаем всегда было основным принципом внешней политики страны. Монголия готова должным образом решать различные вопросы, укреплять взаимное доверие и придерживаться правильного направления развития двусторонних отношений.

Монголия так же готова вместе с Китаем укреплять интеграцию стратегий развития и развивать практическое сотрудничество и обмен культурой между народами, с тем чтобы привести китайско-монгольские отношения к непрерывному и новому развитию. Монгольская сторона также поблагодарила Китай за приглашение президента Халтмаагийна Баттулгу принять участие в саммите ШОС в Циндао и ожидает, что поездка пройдет успешно.

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