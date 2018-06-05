Машины скорой помощи Астаны перекрасят в лимонный цвет

CA-NEWS (KZ) - В Астане внедрили новые стандарты работы скорой медицинской помощи.

По данным акимата столицы, теперь все машины скорой помощи окрасят в лимонный цвет. Как поясняет главный врач городской станции скорой медицинской помощи Тимур Муратов, изменение цвета машин связано с проблемами, с которыми сталкиваются медицинские бригады скорой помощи ежедневно.

«Как показывает опыт развитых стран, машины скорой помощи постоянно находятся в движении в большом потоке и в независимости от погодных условий им приходится преодолевать разные препятствия. Чтобы улучшить время пребывания до места назначения в целях спасения жизни людей, на сегодня доказано, что желтый или лимонный цвет является более заметным. В Астане иногда такие погодные условия бывают – дождь, туман, снег. И наши машины скорой помощи с белым цветом сливаются, становятся малозаметными. Это доставляет неудобство как для водителей, так и для бригад», – рассказал он.

На сегодняшний день в станции числится 101 машина скорой помощи, 10 из которых уже окрашены.

«Этот стандарт внедрен Министерством здравоохранения РК 5 мая. 10 бригад уже ездят по новому стандарту, остальные мы планируем завершить до конца года. Намного улучшилось качество движения по улицам, многие стали замечать наши машины, уступать дорогу, и время прибытия сократилось. Наши машины сейчас согласно стандарту с 8:00 до 23:00 при обслуживании вызова ездят со включенными звуковыми и световыми сигналами. После 23:00 остаются только светопроблесковые маячки, указывающие, что бригада с пациентом», – отметил главный врач.

По его данным, ежедневно на пульт 103 поступает около 2500 звонков, выездные бригады обслуживают 1700 человек, некоторые вызовы закрываются на уровне телефонного разговора или по направлениям в территориальные поликлиники.