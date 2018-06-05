Назван самый дорогой футболист в мире

CA-NEWS (CA) - Английский футболист, нападающий клуба «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии 24-летний Гарри Кейн стал самым дорогим футболистом в мире. Об этом свидетельствуют данные рейтинга журнала Football Observatory, который выпускается Международным центром изучения спорта (CIES).

По данным издания, трансферная стоимость Кейна оценивается в 201,2 миллиона евро. На втором месте в рейтинге оказался бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар, трансферная стоимость которого составляет 197,5 миллионов евро. Третью строчку занял французский спортсмен, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Киллиан Мбаппе (186,5 миллионов евро).

В топ-10 самых дорогих игроков также вошли Лионель Месси из «Барселоны» (184,2 млн евро), Мохаммед Салах из «Ливерпуля» (171,3 млн евро), Деле Алли из «Тоттенхэма» (171 млн евро), Кевин де Брёйне из «Манчестер Сити» (167,2 млн евро), Антуан Гризманн из «Атлетико» (164,5 млн евро), Паоло Дибала из «Ювентуса» (164,2 млн евро) и Ромелу Лукаку из «Манчестер Юнайтед» (163,4 млн евро).

При составлении рейтинга учитывались такие показатели как, возраст футболиста, количество забитых им голов, результаты его игры в национальной команде, а также уровень соревнований, в которых он принимал участие.

В 2017 году самым дорогим спортсменом CIES называл Неймара.