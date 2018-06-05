GM Uzbekistan планирует запустить сборку авто в Оше или Бишкеке

CA-NEWS (UZ) - GM Uzbekistan прорабатывает вопросы запуска сборки своих автомобилей в двух городах Кыргызстана – Оше и Бишкеке, сообщило Радио Свободы.

«Мы подписали меморандум с кыргызской стороной об увеличении продаж наших авто, в том числе за счет потенциальной организации сборки. Это для нас один из приоритетных рынков, так как недавно открылся новый транспортный коридор Узбекистан – Кыргызстан – Китай. Этот маршрут интересен с той стороны, что сокращает время в пути для наших комплектующих, и, естественно, сборка авто будет дешевле», – сообщил журналистам глава компании «Узавтосаноат» Умиджан Салимов.

По его словам, рабочая группа компании уже была четыре раза в Кыргызстане и осмотрела площадки, предложенные для сборки.

«Сейчас мы изучаем вопрос касательно экономической целесообразности проекта. Это важно, так как одним из направлений современного автопрома является приоритет на прибыльность, все что мы делаем должно быть рассчитано с точки зрения получения доходов. Поэтому мы проводим совместные просчеты с Министерством экономики Кыргызстана», – рассказал Салимов.

GM Uzbekistan планирует наладить в Кыргызстане сборку Nexia (R3). Приоритетной площадкой для размещения производства рассматривается Ош, а не Бишкек.

«В Оше производственная площадка намного более экономически целесообразна, так как он находится прямо в центре транспортного узла, от нас буквально два часа на машине. Бишкек сложнее с точки зрения логистики. Если расчеты покажут целесообразность, мы скорее всего остановимся на Оше», – заметил глава «Узавтосаноат».

Главными экспортными рынками для GM Uzbekistan остаются Россия и Казахстан, куда авто экспортируются под брендом Ravon. На сегодняшний день GM Uzbekistan производит восемь моделей на трех своих производственных площадках в Асаке, Хорезме и Ташкенте. Это автомобили под брендами Chevrolet и Ravon: Spark (R2), Nexia (R3), Cobalt (R4), Lacetti (Gentra), Captiva, Malibu, Damas и Labo.