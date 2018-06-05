Мигрант из Узбекистана не пожалел $1 тыс. на взятку, чтобы попасть в Россию

CA-NEWS (UZ) - Астраханский пограничник отказался от тысячи долларов, не пожалев мигранта, сообщили астраханские СМИ.

В поезде, следовавшем из Ташкента в Волгоград, на пограничном пропускном пункте "Аксарайский" в Астраханской области местными пограничниками задержан гражданин Узбекистана, которому ещё целых два года запрещено въезжать в Россию.

Прекрасно зная о таком запрете, он предложил тысячу долларов одному из погранцов, чтобы тот его отпустил ехать дальше.

В этот раз откупиться у мигранта не получилось. Он был задержан. Его ждёт наказание за дачу взятки должностному лицу.