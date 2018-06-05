Студент из Казахстана, осужденный в США по делу о теракте в Бостоне, добился досрочного освобождения

CA-NEWS (KZ) - Казахстанца Диаса Кадырбаева, осужденного в США по делу о теракте в Бостоне, освободят условно-досрочно 23 июля 2018 года, сообщает Informburo.kz.

По данным Министерства иностранных дел РК, он отбывает наказание в федеральной тюрьме Big Spring штата Техас.

«В ближайшее время наш соотечественник окажется на свободе. После этого его передадут миграционной службе США (в связи с истечением срока его визы) для последующего выдворения из страны. Благодаря хорошему поведению нашего соотечественника освободят раньше полного срока. Предварительно, освобождение Диаса Кадырбаева намечено на 23 июля 2018 года», - сообщили изданию в МИД.

В ведомстве добавили, что осужденный находится в хорошем физическом и психологическом состоянии.

Теракт в Бостоне произошел 15 апреля 2013 года недалеко от финишной черты марафона. С интервалом в 12 секунд прогремели два взрыва, в результате которых 3 человека погибли, более 260 получили ранения. В организации теракта виновными были признаны братья Царнаевы. Тамерлан был ликвидирован силовиками во время поиска преступников. Джохар приговорен к смертной казни.

А двоих казахстанских студентов Диаса Кадырбаева и Азамата Тажаякова в июне 2015 года приговорили в США к 6 и 3,5 годам лишения свободы соответственно за воспрепятствование американскому правосудию при расследовании теракта, совершенного Царнаевыми.

А.Тажаяков вернулся в Казахстан летом 2016 года.