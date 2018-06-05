В Монголии начались международные учения «Гобийский волк-2018»

CA-NEWS (MNG) - В монгольском аймаке Ховд 4 июня начались международные учения «Гобийский волк-2018» по ликвидации последствий стихийных бедствий, сообщает Xinhua со ссылкой на пресс-службу правительства Монголии.

В качестве организаторов выступают главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии совместно с посольством США в Монголии и Азиатско-Тихоокеанским командованием ВС США. В учениях принимают участие около 650 сотрудников поисково-спасательных служб Главного управления по чрезвычайным ситуациям из Улан-Батора, аймаков Ховд, Завхан, Баян-Улгий и Говь-Алтай, а также ряда международных организаций.

Тренеры Азиатско-Тихоокеанского командования ВС США проводят обучение для монголов с целью обмена опытом в области поисково-спасательных операций в горах, на воде, на небольшом пространстве и в руинах.

Международные учения «Гобийский волк-2018» продлятся до 8 июня.