НАТО продолжит придавать высокую политическую важность Центральной Азии и после завершения миссии в Афганистане, - представитель генсека Альянса

CA-NEWS (UZ) - Североатлантический альянс (НАТО) продолжит придавать очень высокую политическую важность Центральной Азии и после завершения своей миссии в Афганистане, заявил во вторник специальный представитель генерального секретаря НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай в интервью информационному агентству «Дунё» при МИД Узбекистана.

«На протяжении многих лет НАТО смотрела на Центральную Азию через призму Афганистана. Однако стоит подчеркнуть, что альянс определил этот регион в качестве стратегически важного еще до начала операции в Афганистане. Поэтому мы бы хотели, чтобы наши узбекские и другие партнеры в регионе были уверены в том, что даже после окончания своей миссии в этой многострадальной стране, что, надеюсь, рано или поздно все-таки произойдет, и когда условия будут позволять, мы продолжим придавать очень высокую политическую важность Центральной Азии. Ведь она играет значительную роль в обеспечении безопасности и за своими пределами; кроме того, регион имеет значительный политико-экономический потенциал», - отметил он.

По словам Джеймса Аппатурая, НАТО рассматривает Центральную Азию в качестве одного из стратегически важных регионов, и это прописано в наших официальных документах.

«В НАТО с большим интересом наблюдают за реформами, инициированными президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым по укреплению регионального взаимодействия. Мы видим позитивные сдвиги и перемены во всех направлениях. Особого внимания заслуживают усилия по улучшению отношений с соседями, что уже приносит свои плоды», - представитель генерального секретаря НАТО.

«Узбекистан является очень важной частью Центральной Азии. Не стоит скрывать, что в прошлом существовала определенная озабоченность относительно ситуации в Узбекистане. Однако сейчас международное сообщество разделяет мнение о том, что шаги, предпринимаемые главой государства, в том числе в сфере либерализации экономики, направлены, прежде всего, на благо Узбекистана, народа, и создадут более привлекательный климат для международного сотрудничества в регионе», - считает Джеймс Аппатурай.

В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия «Решительная поддержка».