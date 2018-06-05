Жизнь в Центральной Азии: Буддизм на грани исчезновения в монастырях Монголии

CA-NEWS (MNG) - Буддизм является одной из древнейших религий в мире, но его судьба в Монголии сейчас лежит на молодых плечах монахов, сообщает Reuters.

Монастыри страны все больше управляются «тысячелетними монахами», первым поколением, достигшим совершеннолетия после десятилетий религиозных репрессий при советской системе, что уничтожило почти все буддийское духовенство.

Всего через четыре года после окончания учебы 29-летний Лобсанг Таеянг уже обучает двух молодых монахов, такую должность он должен был занять только через 20 лет.

«Я чувствую, что еще не получил достаточно знаний», - сказал он. «Я подумал, правильно ли для других называть меня учителем, когда я сам еще учусь?».

Его повысили в должности из-за репрессий, начавшихся в 1930-х годах с приходом к власти коммунистов. По официальным данным, в тот период было репрессировано 17 тыс. монахов.

В то время большинство монголов были приверженцами буддизма, подобного тому, который практиковался в Тибете.

После того, как Монголия обрела демократию в 1990 году, монастыри и школы были восстановлены теми кто выжил, многим тогда было уже 70 лет.

Монастырь Амарбаясгалант Лобсанга Таеянга представляет собой обширный комплекс в глубине бескрайних лугов, в 35 км от ближайшей дороги. До советского времени здесь проживало около 800 монахов. После начала «чисток» половина монахов бежали, а большинство оставшихся были убиты.

Сейчас осталось меньше 40 монахов, а самому старшему, главе монастыря, всего 35.

Молодые монахи изо всех сил пытаются сохранить разрушающиеся монастырские здания, которые датируются 18-м веком, и были объявлены объектом всемирного наследия Юнеско.

Сегодня сохранилось всего 28 из более чем 40 оригинальных храмов. Стаи гнездящихся голубей окрашивают стены пометами и покидают монахов, религия которых запрещает их убивать.

Лобсанг Таеянг будит своих учеников 10-летнего Батхана Туула и 11-летнего Темуулена около семи часов утра, чтобы проверить их память на знание священных писаний и воспеваний, которое растягивается на оставшуюся часть утра. Во второй половине дня молодые монахи могут изучать такие предметы, как математика и литература - если найдут учителя.

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Такой выбор карьеры необычен в современном мире, и найти детей, желающих учиться достаточно сложно. Выбор часто делается как родителями, так и их детьми, и это редко является простой задачей.

«Ему не нравилась идея учиться в монастыре, потому что он боялся картин и алтарей божества», - рассказала мать Темуулена, вспоминая реакцию своего сына, когда они в первый раз обсуждали эту тему. «Он сказал, что они его пугали». Она добавила, что ему потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть.

Однако заставить детей прийти это только половина дела. Держать их там является еще большей проблемой.

«В настоящее время очень редко можно найти монахов, которые могут оставаться верными своим обетам», - сказал Лобсанг Таеянг. Многие монахи, выросшие в монастыре, стремятся к внешнему миру, который им разрешено посещать только два раза в год в течение двух недель. В монастыре есть 3G доступ в интернет, но мобильными телефонами могут пользоваться только люди старше 25 лет.

«Легко срубить лес», - сказал Лобсанг Таеянг второй команде монастыря. «Но для того, чтобы выросли новые деревья, требуется много времени».

Он надеется, что такие проблемы в конечном итоге будут преодолены, чтобы вернуть монастырю былую славу.

А пока Темуулен учится для будущего монастыря и надеется сделать его лучше.

«Я надеюсь, если монастырь станет больше и известнее, то к нам придут больше детей», - сказал Темуулен.