Узбекистан направил Афганистану более трех тысяч тонн гумпомощи

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан направил Афганистану более трех тысяч тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи, сообщают местные СМИ.

«В целях оказания помощи Исламской Республике Афганистан, пострадавшей в результате засухи, правительство Республики Узбекистан выступил с предложением направить более 3000 тонн продовольственной пшеницы афганскому народу в качестве гуманитарной помощи», – говорится в материале агентства.

Передача гуманитарной помощи афганской стороне состоится в Хайратоне 5 июня.

Для этого в соседнее государство вылетела делегация Узбекистана во главе со специальным представителем президента Узбекистана по Афганистану Исматиллой Иргашевым.