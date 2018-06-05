Эмомали Рахмон оценил белорусский шоколад «президент эксклюзив»

CA-NEWS (TJ) - Первым кто попробовал белорусский шоколад «президент эксклюзив» стал глава Таджикистана Эмомали Рахмон. Александр Лукашенко первым вручил ему корзину со сладкой продукцией, сообщает телеканал «СТВ».

Продегустировав «президент эксклюзив», Рахмон высоко оценил качество вкуса шоколада, который только выйдет в продажу.

Белорусские кондитеры запустили в производство новую линейку шоколада «президент эксклюзив» и уже в ближайшие дни сладкий продукт без сахара поступит в продажу.

Идея о создании такого шоколада кондитерам была предложена самим президентом Белоруссии Александром Лукашенко.