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  6 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Уральске задержаны полицейские, вымогавшие деньги у подозреваемого

CA-NEWS (KZ) - В Западно-Казахстанской области задержаны два сотрудника Управления внутренних дел Уральска.

По данным Министерства внутренних дел РК, 5 июня сотрудники управления собственной безопасности Департамента внутренних дел региона задержали два должностных лица УВД города, которые, угрожая привлечением к уголовной ответственности подозреваемому, получили деньги в сумме 240 тыс. тенге ($730).

Проводится расследование.

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