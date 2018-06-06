В Уральске задержаны полицейские, вымогавшие деньги у подозреваемого

CA-NEWS (KZ) - В Западно-Казахстанской области задержаны два сотрудника Управления внутренних дел Уральска.

По данным Министерства внутренних дел РК, 5 июня сотрудники управления собственной безопасности Департамента внутренних дел региона задержали два должностных лица УВД города, которые, угрожая привлечением к уголовной ответственности подозреваемому, получили деньги в сумме 240 тыс. тенге ($730).

Проводится расследование.