В Уральске задержаны полицейские, вымогавшие деньги у подозреваемого
- Казахстан, происшествия
- 11:53, 06 июня 2018
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CA-NEWS (KZ) - В Западно-Казахстанской области задержаны два сотрудника Управления внутренних дел Уральска.
По данным Министерства внутренних дел РК, 5 июня сотрудники управления собственной безопасности Департамента внутренних дел региона задержали два должностных лица УВД города, которые, угрожая привлечением к уголовной ответственности подозреваемому, получили деньги в сумме 240 тыс. тенге ($730).
Проводится расследование.