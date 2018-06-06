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  6 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Военный потенциал ШОС не нацелен на противостояние с кем-либо, - Путин
Предыстория: Путин рассказал, кого считает фаворитами чемпионата мира по футболу в России

CA-NEWS (CA) - Военный потенциал стран ШОС - колоссальная сила, которая будет направлена не на противостояние с кем бы то ни было, а на обеспечение необходимых условий для всестороннего и многопланового сотрудничества между странами, заявил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая, которое он дал накануне своего визита в КНР.

«Вот всё это вместе плюс военные потенциалы – это колоссальная сила, которая, безусловно, нами будет направлена не на противостояние с кем бы то ни было, а на то, чтобы обеспечить необходимые условия для всестороннего и многопланового сотрудничества и между нашими странами, и между другими странами, где бы они ни находились, на любом континенте», - сказал Путин.

По его словам, объединение усилий такой мощной группы стран, безусловно, будет важнейшим фактором и для развития России, и будет фактором влияния на ситуацию в мире.

Говоря о том, как сделать работу ШОС более результативной, Путин напомнил, что это объединение создавалось как достаточно скромная организация для решения прежде всего пограничных вопросов между Китаем, Россией и рядом бывших республик Советского Союза. «Мы ставили перед собой, повторю, скромные задачи, но постепенно, постепенно по мере решения этих проблем, достаточно узких, стало очевидным, что нас многое объединяет, - сказал он. - В том смысле, что вместе мы можем добиваться более широких результатов, более серьезных результатов, чем просто решение пограничных вопросов. И ШОС стала развиваться».

По оценке президента РФ, после полноформатного принятия в организацию Индии и Пакистана, после начала полноформатной работы, которое должно произойти в Китае, ШОС превратится в глобальную организацию.

«Это совершенно очевидный факт, потому что, смотрите, четверть мирового ВВП приходится на наши страны, 43% населения Земли, 23% территории планеты. Это колоссальные ресурсы, просто колоссальные, - сказал Путин. - А если еще и иметь в виду темпы роста в Азии, темпы роста в Китае, темпы роста в Индии, мы постараемся тоже в России придать новые импульсы развития нашей экономике, обеспечить темпы, необходимые для нас».

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