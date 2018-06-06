ВБ оценил темпы роста экономики Таджикистана до 6% в 2019-2020 гг.

CA-NEWS (TJ) - Всемирный банк (ВБ) повысил темпы роста экономики Таджикистана до 6,1% в 2018 году. Об этом говорится в докладе Всемирного банка «Глобальные экономические перспективы».

По данным экспертов банка, в 2019-2020 гг. рост экономики страны будет до 6%.

Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Таджикистана в 2017 — 7,1%

Авторы доклада повысили прогноз темпов роста экономики Центральной Азии до 3,2% 2018 году, в 2019 году рост прогнозируется на уровне 3,1% (повышение на 0,1 п.п.), поскольку «некоторое оживление экономики стран - экспортеров сырья будет лишь частично уравновешиваться спадом в странах, импортирующих сырье».В 2017 году рост ВВП по данным экспертов банка составил 4%. В 2020 году рост прогнозируется на уровне 3%.

Динамика экономического роста стран Европы и Центральной Азии становится более умеренной, несмотря на высокие показатели в конце прошлого года, уточняется в докладе.

«Несмотря на высокие показатели деловой активности в конце 2017 года, динамика экономического оживления в регионе Европы и Центральной Азии становится более умеренной на фоне замедления роста экспорта и ужесточения налогово-бюджетной политики», - отмечают авторы доклада.

Они подчеркивают, что в странах - импортерах сырья «началось ослабление таких способствующих экономическому росту факторов, как повышение спроса со стороны государств зоны евро и предоставление средств структурных фондов ЕС странам Центральной Европы».

«В странах - экспортерах сырья, включая Россию, Азербайджан и Казахстан, инфляция приобрела, в целом, умеренный характер, что свидетельствует о сглаживании последствий происходившего ранее ослабления курсов национальных валют», - отмечается в докладе.

В то же время темпы роста экономики Украины, согласно прогнозам, повысятся до 3,5% в 2018 году и 4% в 2019 году «при условии ослабления геополитической напряженности и успешного проведения структурных реформ». «Ожидается, что в Казахстане темпы экономического роста снизятся до 3,7% в этом году и до 3,3% в следующем году по мере ослабления эффекта от начала разработки нефтяного месторождения Кашаган», - уверены эксперты.