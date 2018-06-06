В Ташкентском аэропорту задержали группу девушек, вылетавших в Турцию для занятия проституцией

CA-NEWS (UZ) - В Ташкентском международном аэропорту сотрудники МВД задержали группу девушек, которые отправлялись для занятий проституцией в Турцию через Казахстан, сообщили местные СМИ.



Гражданка Узбекистана, которая уехала на работу в Турцию, изначально занималась там тяжёлым трудом, но потом решила заняться проституцией и вскоре обратилась ко своим знакомым, чтобы привлечь к этому побольше девушек из Узбекистана.

Собрав девушек, женщина через своих знакомых в Турции приобрела для всей группы авиабилеты из Турции. Некоторым девушкам не объяснили "прелестей" работы, на которую они уезжали в другую страну и обещали им устроить их домработницами.

Сотрудники МВД раскрыли преступление и спасли всех девушек, которых везли в Турцию для занятия проституцией, отмечается в репортаже узбекского телеканала.