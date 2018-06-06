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  6 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Сахар в Туркменистане продается под расписку
Предыстория: Курс доллара на «чёрном рынке» Туркменистана побил новый рекорд

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане вновь наблюдается дефицит сахарного песка. Как сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана», в Дашогузе цена сахара на рынках возросла до 10-11 манатов за килограмм (3,5 манат за $1 по госкурсу).

В коммерческих магазинах он стоит 7 манатов, однако он бывает не всегда. Если сахар имеется, то его продают под роспись не более одного килограмма на семью.

«Приходишь в магазин по месту жительства, где продавцы знают своих клиентов в лицо, называешь фамилию, имя, адрес и расписываешься в журнале, после чего на твою семью тебе продают килограмм сахара», - рассказал корреспондент.

Напомним, что ограничения на продажу сахара в Туркменистане наблюдались летом 2016 года, когда продавали не более 3 килограммов на человека. В госмагазинах 3-килограммовые пакеты сахара продавали по 9 (в частных по 5) манатов за килограмм.

В 2017 году цена сахара не поднималась выше 5 манатов за килограмм.

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