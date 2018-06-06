Монголия и Россия будут сотрудничать в военно-техническом плане

CA-NEWS (MNG) - Монголия будет развивать военное и военно-техническое сотрудничество с Россией, об этом заявил глава оборонного ведомства Нямаагийн Энхболд 6 июня на встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу.

«Министерство обороны и Вооруженные силы Монголии очень благодарны Министерству обороны Российской Федерации за оказанную военно-техническую помощь», - цитирует слова Энхболда агентство ТАСС. «В дальнейшем с подписанием новых документов, отношения между военными двух стран еще больше укрепятся»,- добавил Энхболд, а также поблагодарил Шойгу за развитие военного сотрудничества с монгольской стороной.

Министр также поблагодарил Шойгу за приглашение на заседание Совета министров обороны государств - участников СНГ. «Выражаю вам искреннюю признательность за приглашение для участия в этом заседании, где обсуждаются вопросы развития сотрудничества в области обороны стран СНГ», - сказал Энхболд.

Он отметил необходимость сотрудничества с государствами Содружества. «Хотя мы и не состоим в СНГ, но мы должны быть вместе с нашими друзьями, с которыми мы имеем очень много общего, в том числе и видение будущего. Поэтому данный визит, хоть и в качестве гостя, имеет большое значение для нас», - отметил Энхболд.

Глава Минобороны РФ отметил, что договоренности, достигнутые в ходе апрельской встречи министров в Москве, уже реализуются. «То, что мы наметили на будущие годы, - сказал он, - нам следует вместить в совместный план действий. Предварительные проектировки этого плана мы подготовили. Думаю, что с учетом вашего мнения, ваших поправок мы сможем его в достаточно короткое время подготовить и принять».

В остальном, по оценке министра, все совместные мероприятия проводятся достаточно эффективно. «Идет подготовка к совместным учениям, идет большая работа по подготовке кадров», - отметил Шойгу.

Энхболд также поздравил Шойгу с повторным назначением на пост министра обороны России. «Нам очень приятно иметь такого партнера, друга на таком важном посту», - сказал он, отметив, что полностью согласен с оценкой российского коллеги: уже достигнутые двусторонние договоренности в военной и военно-технической сферах «внедряются в жизнь очень эффективно и успешно».