В Узбекистане 24 лицам предъявлены обвинения по делу экс-генпрокурора Рашида Кадырова

CA-NEWS (UZ) - 5 июня в здании Генеральной прокуратуры Узбекистана состоялся брифинг для журналистов. Как сообщили местные СМИ, брифинг был посвящен вопросу исполнения мер по обеспечению социальной справедливости и верховенства закона в стране.

Согласно официальному заявлению Генеральной прокуратуры республики, по делу Кадырова предъявлены обвинения в общей сложности в отношении 24 лиц, из них 21 человек взяты под арест, передает centralasian.org.

«Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Узбекистана проводятся следственные действия в отношении экс-генпрокурора Рашида Кадырова. В ходе следствия были выявлены признаки следующих преступлений: назначение бывшим генпрокурором на должность за дачу взятки, получение взятки, а также признаки других преступлений. В настоящее время обвинения предъявлены 24 лицам, в отношении 21 человек применен арест в качестве меры пресечения. Следственные мероприятия продолжаются. После окончания следствия мы дадим представителям СМИ более полную информацию», – цитируют слова начальника Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генпрокуратуры РУз Мансура Уралова местные СМИ.

Напомним, что экс-генпрокурор Узбекистана Рашид Кадыров был арестован 22 февраля в Ташкенте. Чуть позже источники в МВД и Генпрокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Кадырова, которому предъявлены обвинения по статьям 165 («Вымогательство»), 205 («Злоупотребление властью или должностными полномочиями») и 210 («Получение взятки») Уголовного кодекса республики.

20 марта сообщалось о том, что за один день в Ташкенте по делу Рашида Кадырова были задержаны в общей сложности двадцать пять человек – действующие и бывшие сотрудники спецслужб, прокуратуры и налоговой инспекции.

​Источники сообщали ранее о то, что в следственном изоляторе Генпрокуратуры Рашид Кадыров дает показания против высокопоставленных правительственных чиновников и даже против своего сына Алишера Кадырова, находящегося в настоящее время в бегах.66-летний Кадыров был назначен генпрокурором Узбекистана в 2000 году и был снят с должности в апреле 2015 года.

5 марта 2018 года Министерство внутренних дел республики объявило в международный розыск 39-летнего сына Рашида Кадырова Алишера Кадырова, который подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями 165 («Вымогательство») и 168 («Мошенничество») Уголовного кодекса республики. До сегодняшнего дня против экс-генпрокурора Кадырова и его сына поданы иски на полмиллиарда долларов США.