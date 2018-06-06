Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало власти Туркменистана освободить 18 осужденных «гюленистов»

CA-NEWS (TM) - Арест и заключение в тюрьму 18 граждан Туркменистана «за связь с движением турецкого религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена признаны в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека произвольными», сообщает на сайте организации.

По официальным данным, всех этих людей осудили за возбуждение социальной, национальной или религиозной вражды и создание организованной группы, преступного сообщества или участие в их деятельности. Суд проводился в закрытом режиме с участием всего четырех адвокатов. Общий срок заключения – 333 года. Группа приговоренных Ахалским областным судом, в основном, состоит из бывших преподавателей и работников туркмено-турецких лицеев.

О первых арестах «гюленистов» стало известно ещё в октябре 2016 года. Первая волна арестов коснулась известных в столице и всей республике бизнесменов – тогда было задержано более 150 человек. Многие из них после следственных мероприятий были освобождены. Но десятки людей были осуждены на длительные тюремные сроки.

В решении отмечается, что условия задержания и содержания осужденных лиц под стражей не соответствовали ряду статей Всеобщей декларации прав человека, а также Международному пакту о гражданских и политических правах. В отсутствии должных разъяснений со стороны официальных властей на запрос ООН члены Рабочей группы пришли к выводу, что арест указанных лиц нарушил их право на свободу ассоциаций.

Эксперты ООН отметили, что в приговоре суда нет никаких указаний на совершенные преступления. Приговор содержит лишь биографию каждого из 18 осужденных, а в конце перечисляет сроки заключения. Точно так же выглядел и сам двухчасовой суд в стенах следственного изолятора AH-D/1 в поселке Яшлык. Адвокаты не имели возможности предъявить доводы в защиту своих клиентов, их роль на суде была номинальной. Члены рабочей группы также указывают на несоразмерность сроков заключения: так, 9 человек получили по 12 лет лишения свободы, остальные девять – по 25, учитывая то, что ни один из них ранее не имел судимости. Более того, всех лиц на стадии следствия подвергали пыткам и избиениям, у многих были сломаны кости. В жалобе, поданной в ООН, приводятся случаи, когда мужчин на протяжении длительного времени держали в темной камере полностью обнаженными.

Рабочая группа ООН считает, что надлежащим средством правовой защиты было бы немедленное освобождение всех 18 человек и предоставление каждому из них права на компенсацию и другое возмещение в соответствии с международным правом.

Издание «Альтернативные новости Туркменистана», представляет имена и краткую биографию осужденных лиц:

Мекан Ягмыров — 1991 г.р., преподавал математику и информатику в средней школе г. Теджена, арестован 6 сентября 2016 г.

Довлетгельды Оразов – 1987 г.р., преподавал математику в средней школе г. Теджена, арестован 9 сентября 2016 г.

Гурбанмухаммед Годеков – 1983 г.р., преподавал английский язык в средней школе г. Теджена, арестован 20 сентября 2016 г.

Шатлык Дурдыгылыджов – 1981 г.р., безработный, проживал в поселке Кемине Туркменкалинского этрапа Марыйского велаята, арестован 5 октября 2016 г.

Мурат Гуллыев – 1983 г.р., являлся директором частной фирмы, проживал в Теджене, арестован 5 октября 2016 г.

Мекан Годеков – 1987 г.р., преподавал математику в средней школе г. Теджена, арестован 18 октября 2016 г.

Нурмухаммед Оразов – 1984 г.р., преподавал географию в средней школе г. Теджена, арестован 18 октября 2016 г.

Мердан Гылычдурдыев – 1985 г.р., безработный, проживал в поселке Аннау Ак-бугдайского этрапа Ахалского велаята, арестован 21 октября 2016 г.

Гуванч Газакбаев – 1983 г.р., безработный, проживал в поселке Аннау Ак-бугдайского этрапа Ахалского велаята, арестован 1 ноября 2016 г.

Сапардурды Ягшибаев – 1980 г.р., безработный, проживал в Ашхабаде, арестован 15 ноября 2016 г.

Ресулберды Атагельдыев – 1979 г.р., являлся директором частной фирмы в Ашхабаде, арестован 11 октября 2016 г.

Довлетгельды Амангельдыев – 1976 г.р., предприниматель, проживал в поселке Ялкым Абаданского этрапа г. Ашхабада, арестован 11 октября 2016 г.

Довлетмурат Атаев – 1976 г.р., предприниматель из Теджена, арестован 14 октября 2016 г.

Аннамамед Оразмаммедов – 1980 г.р., являлся замдиректора средней школы в Теджене, арестован 18 октября 2016 г.

Тачмухамед Оразмухамедов – 1978 г.р., являлся замдиректора средней школы в Теджене, арестован 18 октября 2016 г.

Батыр Атаев – 1975 г.р., преподавал географию в средней школе г. Теджена, арестован 18 октября 2016 г.

Овездурды Мелаев – 1975 г.р., предприниматель из Ашхабада, арестован 18 октября 2016 г.

Сапармурат Ибрайимов – 1984 г.р., являлся начальником миграционной службы по г. Теджену, арестован 1 ноября 2016 г.