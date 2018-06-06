Назарбаев встретился с главой ЕБРР

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 6 июня встретился главой Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти.

Как сообщает пресс-служба Акорды, встреча состоялась перед началом 31 пленарного заседания Совета иностранных инвесторов. В ходе переговоров они обсудили вопросы сотрудничества и перспективы реализации совместных проектов.

Глава государства поблагодарил С.Чакрабарти за участие в работе совета, отметив традиционный характер подобных двусторонних встреч. По его словам, в настоящее время в стране осуществляются совместные инфраструктурные проекты.

«За эти годы в Казахстан было инвестировано более 7 миллиардов долларов. Сейчас вы приняли страновую программу сотрудничества с Казахстаном. Осуществляются большие инфраструктурные программы. Актуальными остаются содействие развитию малого и среднего бизнеса, а также поддержка аграрного комплекса», - сказал Н.Назарбаев.

В свою очередь президент ЕБРР отметил эффективность и важность площадки Совета иностранных инвесторов в процессе стимулирования инвестиционной активности в Казахстане и развития конструктивного диалога между государством и бизнесом.