Назарбаев открыл заседание Совета иностранных инвесторов

CA-NEWS (KZ) - В Астане 6 июня проходит XXXI заседание Совета иностранных инвесторов.

Открывая мероприятие, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что республика обрела независимость в непростые годы, страна прошла через кризис развала Советского союза, юго-восточный кризис, финансовый кризис 2007 года.

«Казахстан ни в один год не допустил рецессии благодаря резервам, которые у него были, благодаря тому, что мы принимали решения. Но проблем хватает, ошибок и недоработок у нас достаточно», - отметил глава государства.

По его словам, по инвестициям на одного жителя Казахстан имеет цифру выше, чем в среднем по миру, и в 2 раза выше, чем в развивающихся странах.

«Благодаря этому Казахстан сегодня развивается, мы имеем новые наши программы. Мы проделали огромную работу, и спасибо всем вам. Участие ваше и компаний, которые вы представляете, в наших успехах безусловно. Думаю, нам еще предстоит много совместной работы», - обратился Н.Назарбаев к инвесторам.

Президент добавил, что международные резервы страны превысили $90 млрд, в рейтинге Всемирного банка Doing Business за последние 10 лет она поднялась с 64 до 36 места.