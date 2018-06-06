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  6 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава Минсельхоза Беларуси заявил о «выбивании» Россией с рынка молочной продукции

CA-NEWS (CA) - Россия выбивает Беларусь с рынка молочной продукции. Об этом заявил белорусский министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, комментируя планы России ввести ограничения на поставки белорусского молока, передает его слова Tut.by.

«В нынешнем году мы наблюдаем неадекватные действия со стороны Россельхознадзора в отношении предприятий Беларуси - решения необъективные и необоснованные ничем», - подчеркнул министр.

Он рассказал про проверки, которые белорусская продукция прошла в лаборатории, после того как в образцах российские эксперты якобы обнаружили превышение нормы антибиотиков.

«Превышений не выявлено. Мы ждали положительного решения Россельхознадзора, но пока так и не дождались. Вчерашний выпад - это очередной протекционистский шаг. Идет выбивание с рынка», - считает глава Минсельхозпрода Беларуси.

В понедельник, 4 июня, в Россельхознадзоре заявили, что 6 июня введут временные ограничения на поставку некоторых видов молока и молочной продукции из Белоруссии. В ведомстве отметили, что такое решение было принято, потому что из этой страны поступает «небезопасная молочная продукция»,

В начале марта президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя желание российского ведомства ввести ограничения на белорусскую продукцию, заявил, что молоко «стало наглым политическим инструментом». Кроме того, он выступил с критикой в отношении Евразийского экономического союза. «Средства массовой информации у нас ерничают: что это у вас за «таежный» союз такой, что отношение к странам-членам жестче, чем к другим?» - заявлял белорусский лидер.

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