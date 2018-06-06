Туркменистан на 50% увеличил таможенные пошлины для иранских грузовиков

CA-NEWS (TM) - Глава иранской организации по обслуживанию дорог и транспорту Абдулхашем Хассания в ходе встречи с послом Туркменистана в Тегеране Ахмедом Гурбановым выразил недовольство односторонним увеличением туркменской стороной таможенных пошлин для иранских грузовиков. Об этом в понедельник, 4 июня сообщает иранское информагентство Irna.

Он подверг критике одностороннюю попытку Туркменистана получить пошлины от транзитов иранских грузовиков.

«50-процентное увеличение поборов может привести к сокращению транзитного взаимодействия между странами», - отметил Хассания, призвав туркменского посланника сделать все возможное, чтобы уменьшить или убрать эти пошлины.

«В связи с тем, что иранская сторона не увеличила пошлины для туркменских грузовиков, мы ожидаем, что Ашхабад также будет больше сотрудничать в этом деле», - добавил он.

Иранский чиновник призвал провести экспертную встречу между двумя сторонами для обсуждения проблемы.

Между тем, посол Ахмедом Гурбанов выразил заинтересованность в развитии автомобильных перевозок между Ираном и Туркменистаном. «Мы приветствуем хорошие предложения и экономичные варианты автомобильных перевозок», - добавил он.

Он также выразил надежду, что совещания экспертов приведут к хорошим результатам.