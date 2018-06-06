В Узбекистане за неуспеваемость студентов могут увольнять преподавателей

CA-NEWS (UZ) - Уровень успеваемости студентов станет основным критерием оценки деятельности профессоров и преподавателей в вузах Узбекистана. Это предусмотрено постановлением президента о дополнительных мерах по повышению качества образования в высших образовательных учреждениях.

Президент Шавкат Мирзиёев поручил до 1 марта 2019 года принять меры по определению конкретных механизмов внедрения начиная с 2019/2020 учебного года в высших образовательных учреждениях принципа «уровень успеваемости студента – основной критерий оценки деятельности профессоров и преподавателей».

Согласно документу, будут предусмотрены меры вплоть до расторжения трудового договора с преподавателями, не отвечающими требованиям данного принципа.

Министерству высшего и среднего специального образования совместно с министерствами и ведомствами, имеющими в своем ведении высшие образовательные учреждения, в двухмесячный срок поручено разработать и утвердить новое положение о системе контроля и оценки знаний студентов.