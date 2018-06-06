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  6 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Монголии до 5,3% в 2018 году и 6,4% в 2019 г.

CA-NEWS (MNG) - Всемирный банк повысил темпы роста экономики Монголии до 5,3% в 2018 году. Об этом говорится в докладе Всемирного банка «Глобальные экономические перспективы».

По данным экспертов банка, в 2019г. рост экономики страны увеличится до 6,4%, а в 2020г. до 6,5%. Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Монголии в 2017 — 5,1%

Согласно данным Всемирного банка рост экономики в регионах Восточной Азии и Тихого океана увеличился до 6,6% в 2017 году, отражая твердый экспорт и сильный отечественный спрос. Проблема дефицита производства в целом закрыта, но экономический спад все еще наблюдается у нескольких стран-экспортеров, как Монголия. Финансовые рынки регионов в целом остаются высокими, несмотря на нестабильность в начале и середине 2018 года, что связано с ускорением денежно-кредитной системы в развитых странах.

В экономике Монголии подъем инвестиций продолжался в ответ на высокие цены сырьевого товара и низкие затраты на его финансирование, учитывая даже продукцию угля и частные инвестиции. Согласно прогнозу ВБ экономические условия в Монголии основном благоприятные в 2018 году, включая умеренные расходы по кредитам и устойчивый приток капитала. Хотя Монголия все еще имеет сектор уязвимости в области финансов из-за задолженностей.

Несмотря на это рост экспорта по всему региону остается твердым. Экспорт продолжает увеличиваться как по объему, так и по стоимости условий, получающих выгоду от восстановления мировых инвестиций и торговли, а также усиление торговли и интеграции инвестиций в Азию.

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