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  6 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Семье Айсулу, ставшей миллионным жителем Шымкента, подарили квартиру

CA-NEWS (KZ) - Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев вручил ключи от 2-комнатной квартиры семье миллионного жителя Шымкента.

Как сообщает пресс-служба ЮКО, миллионным жителем города стала Айсулу Еламанова - первый ребенок, родившийся в молодой семье в мае. Родители новорожденной обещают приложить усилия, чтобы воспитать достойного гражданина Казахстана.

«От имени всех жителей города поздравляю вас с этим знаменательным событием. Пусть ребенок растет здоровым и станет настоящим патриотом своей страны», - пожелал глава региона.

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