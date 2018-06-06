Госдума ратифицировала договор между Россией и Туркменистаном о партнерстве

CA-NEWS (TM) - На пленарном заседании Госдумы 6 июня на одобрение депутатов будет вынесена ратификация договора о стратегическом партнёрстве между Россией и Туркменистаном. Соглашение было подписано Москвой и Ашхабадом 2 октября 2017 года, сообщает «Парламентская газета».

В соответствии с договором Россия и Туркменистан будут расширять сотрудничество в борьбе с терроризмом, трансграничной преступностью, коррупцией и оборотом наркотиков. В пояснительной записке к документу отмечается, что стратегическое партнёрство сторон нацелено на расширение сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, на создание благоприятных условий для обеспечения взаимной безопасности, противодействия глобальным угрозам и вызовам, укрепления региональной стабильности

Документ депутатам представит замглавы МИД РФ Григорий Карасин. Ранее замминистра заявлял, что в последние три года Россия и Туркменистан активно сотрудничают в различных областях экономики, кроме того, развивается культурно-гуманитарный диалог между странами.

Специфика сотрудничества двух стран заключается в том, что Туркменистан сразу после выхода из СНГ декларировал нейтралитет в качестве основного правила во внешних связях. Однако этот статус не мешает государству участвовать в большинстве мероприятий Евразийского содружества.