Мир долго будет нуждаться в нефти и газе Казахстана, считает глава Shell

CA-NEWS (KZ) - Главный исполнительный директор концерна Royal Dutch Shell plc Бен ван Берден считает, что мир долго будет нуждаться в нефти и газе Казахстана.

Как сказал он 6 июня на заседании Совета иностранных инвесторов, до 2050 года миру будет необходим 85-процентный объем от сегодняшней добычи нефти и газа.

«В течение долгого промежутка времени мир будет нуждаться в казахстанской нефти и газе. И мир в течение многих десятилетий будет испытывать необходимость в той совместной работе, которую мы осуществляем на месторождениях Кашаган, Карачаганак и других проектах», - отметил глава Shell.

Он выразил готовность компании помочь республике в развитии экономики.