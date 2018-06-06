Жизнь в Центральной Азии: Дехкане, работающие на полях в Таджикистане во время Рузы

CA-NEWS (TJ) - В конце мая президент Таджикистана Эмомали Рахмон порекомендовал дехканам не поститься. Такое предложение прозвучало впервые, потому что в этом году месяц Рамазан выпал на посевную, сообщило агентство «Азия Плюс».

«Если во время посевной дехкане не выйдут на поля и не будут работать, то не будет урожая»,- сказал Рахмон.

В три ночи заканчивается время сухура – завтрака и первыми обычно встают женщины. На ногах они уже с двух часов так как готовят завтрак.

В последние годы Рамазан выпадает на летнее время, а в этом году выпал на посевную и сбор урожая. Именно поэтому глава государства предложил тем, кто работает в поле, перестать поститься.

«Кто-нибудь задумывался, что он сможет заготовить на зиму? Если в этом месяце, который приходится на сезон посева и сбора сельскохозяйственной продукции, мы не будем работать, то мы потеряем урожай, и, естественно, зимой семьи столкнутся с трудностями. Если крестьянин не занимается посевом, дети зимой останутся голодными», - отмечает Эмомали Рахмон.

«Руза -это великое испытание, у нас, за исключением больных, беременных женщин, многие держат рузу. Из здоровых людей по рекомендации руководства некоторые не соблюдают пост, так как у них действительно тяжелая работа – кто-то работает у ванны алюминиевого завода или строит Рогун, другой целыми днями не уходит с поля»,- говорит бригадир хозяйства в Турсунзаде Абдулхамид.

В эти дни в разгаре уход за хлопчатником, сбор лука, огурцов, клубники, черешни, абрикосов, посадка риса, заготовка сена. Работа в поле отнимает много сил и энергии.

⇳

«Дехкане работают по полдня, больше не выдерживают», - говорит один из фермеров.

«Я и сам не могу отказаться от поста, ведь это моя вера, но и работать больше половины дня для меня тоже тяжело. Мы ведь начинаем с 5 утра», - так же отмечает он.

Бобои Халиму 70 лет. У него огромное поле с луком. Первым в поле всегда приходит он. А после тянутся и работники - это его семья, родственники, односельчане.

Для прополки и сбора бобои Халим нанимает посторонних людей, в основном это женщины. За день работы фермеры им платят по 30 сомони. Это хоть какая-то помощь семье, считают работницы. «Уже начинают краснеть помидоры. Так что работы в ближайшее время хоть отбавляй», - говорят они.

Садовод Хусниддин занят очисткой сада от сорняков и кустарников, у него 3 гектара земли. Пока другой работы нет.

«У меня сейчас не тяжелая пора, спокойно можно держать рузу, - говорит он, - Да и в нынешнем году сезон выдался прохладным».