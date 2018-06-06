Участникам массовой драки в Душанбе грозит до 12 лет лишения свободы

CA-NEWS (TJ) - Министерство внутренних дел Таджикистана 29 мая текущего года сообщила о задержании участников групповой драки с поножовщиной на территории района Сино.

По данным официального сайта МВД республики, драка между группой молодых людей завершилась тяжелым ранением одного из участников конфликта, который был госпитализирован в больницу.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили личности участников драки. Ими оказались жители столицы Г. К. Аскарович, 2000 г.р., А. Э. Мухаммадликоевич, 1997 г.р. с одной стороны и А. Д. Синоевич, 1997 г.р. и Ш. Ф. Субхиевич, 1997 г.р. с другой стороны.

Отмечается, что драка была запланирована после словесной перепалки между К. Г. и Д. А. Четверо молодых людей встретились в назначенном месте для выяснения отношений.

В ходе драки К. Г. нанес ножевое ранение в грудную клетку Ф. Ш и скрылся с места происшествия, а пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Подозреваемые были задержаны на следующий день, в отношении них возбуждено уголовное дело по статьям 110 ч.2 (Умышленное причинение вреда здоровью ) и 237 ч.3 (Хулиганство) УК РТ.

На данный момент пострадавший находится под контролем лечащих врачей, а задержанные под предварительным арестом. Если вина задержанных будет доказана по указанным статьям, то им грозят сроки лишения свободы до 12 лет, отмечает министерство.