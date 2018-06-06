Центральный банк Монголии начал увеличивать запасы золота

CA-NEWS (MNG) - Банк Монголии заявил, что он начал кампанию «Национальное золото в фонд сокровищ» в рамках национальной программы «Золото-2», сообщает агентство Xinhua.

Пятимесячная кампания направлена на то, чтобы побудить золотодобытчиков и частных лиц продать свое золото центральному и коммерческим банкам с целью увеличить золотовалютные резервы, усилить подготовку и содействие по процессу покупки золота среди общественности и ввести соответствующие законы и правила, говорится в заявлении Банка Монголии.

Банк Монголии за первые четыре месяца этого года приобрел более 3,2 тонны золота у юридических и физических лиц, что на 257,6 кг больше, чем за тот же период прошлого года.

Правительство Монголии осуществило ряд мер, направленных на увеличение казначейского фонда и улучшение правовой среды по обмену иностранной валюты за последние пять лет. В результате золотодобытчики принесли 20.01 тонны золота в центральный банк в 2017 году, внося 800 миллионов долларов в государственный бюджет.

Годовая добыча золота не превышала 20 тонн с 2005 года, когда она достигла рекордного уровня - 25 тонн.