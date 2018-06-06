Во Внутренней Монголии потушили пожар длившийся пять дней
- Азия и мир, общество
- 16:44, 06 июня 2018
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CA-NEWS (CA) - Местные власти сообщили, что лесной пожар, длившийся пять дней в районе Внутренней Монголии на севере Китая был потушен, сообщает агентство Xinhua.
Пожар начался 1 июня в национальном заповеднике Ханма северного района Большого Хингана и 3 июня днем распространился в соседнюю провинцию Хэйлунцзян.
Пожар окончательно был потушен утром 5 июня.
По словам пожарного департамента заповедника, из-за пожара сгорело около 5 100 гектаров леса, 4 500 га Внутренней Монголии и 600 га соседней провинции.
С 1 июня тысячи полицейских и пожарных были задействованы в тушении.
Установлено, что причиной пожара стали молнии.