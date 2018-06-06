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  6 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Компания «МТС-Туркменистан» распродает имущество после приоставления деятельности в 2017 году

CA-NEWS (TM) - Компания «МТС-Туркменистан», которая в сентябре 2017 года приостановила свою деятельность в стране, распродает имущество, сообзает издание «Хроника Туркменистана».

Начиная с апреля, МТС распродает бывшие в употреблении кондиционеры в своих офисах в Ашхабаде, Мары и Дашогузе. Кроме того, компания пытается продать трансформаторные подстанции, однако судя по тому, что срок продажи продлевается, а цена снижается, покупателей на них нет.

Год назад, в мае 2017 года, начались переговоры представителей компании с властями страны о продлении лицензионного соглашения. Однако они ни к чему не привели, и компания остановила свою работу.

Из-за этого в третьем квартале 2017 года МТС понесла убытков на 1,1 млрд рублей (около $18,5 млн), сообщил президент компании Андрея Дубовсково. Эта сумма составила порядка 50% от стоимости активов МТС в Туркменистане.

В июне 2017 года было официально объявлено о создании в стране нового оператора сотовой связи «Ай Назар» на технической базе госоператора «Алтын Асыр». Однако после этого новостей о новом сотовом операторе не было.

Напомним, в 2010 году правительство Туркменистана уже отказывалось продлевать лицензию «МТС-Туркменистан». После этого компания прервала работу в Туркменистане на два года, до октября 2012 года, пока не удалось снова подписать договор на получение лицензии.

Согласно подписанному в 2012 году договору, российский оператор обязался, помимо налогов, ежемесячно выплачивать прямому конкуренту в лице «Туркментелекома» 30% от прибыли.

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