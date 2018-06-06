В Северо-Казахстанской области намерены развивать автокараванинг

CA-NEWS (KZ) - Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов посетил Имантауско-Шалкарскую курортную зону в Айыртауском районе, где будет развиваться автокараванинг.

Как сообщает пресс-служба СКО, подходящее место для мобильного туризма нашли близ озера Шалкар. На территории базы отдыха «Турпан» определен земельный участок для развития автокараванинга, где 13 летних домиков на 52 места ждут туристов. Также путешественники могут здесь разбить свои палатки.

«Сюда туристы должны приезжать и ставить свои палатки. Для автомашин выделите специальную зону с охраной. Туристам нужны разные виды развлечений. Организуйте площадку для пляжного волейбола. Берег озера должен быть чистым. Туалеты также должны соответствовать санитарным нормам. Территория должна охраняться круглосуточно. Это хорошее место, люди с удовольствием сюда будут приезжать», - подчеркнул К.Аксакалов.

Отмечается, что в текущем году в курортной зоне возведут 10 современных баз отдыха. Общая сумма инвестиций составит 411 млн тенге. Тут развивается лечебно-оздоровительный, охотничий и рыболовный туризм. Для развития спортивного туризма на базах отдыха планируется предоставление услуг яхтинга и воздухоплавания.