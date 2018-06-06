Китай намерен сотрудничать с Узбекистаном в сфере поставки фруктов

CA-NEWS (UZ) - 6 июня в Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан состоялась деловая встреча с представителями Китайской делегации во главе с генеральным директором муниципального Бюро коммерции г.Сиань (провинция Шэньси) господином Лью Жэнчжуна.

В состав делегации вошли генеральной директор муниципального Бюро коммерции, заместитель директора Комиссии по сельскому и лесному хозяйству, заместитель генерального директора Бюро зерна, Вице-мэр района Чанъань, директор комиссии по развитию и реформам городского уезда Чжоучжи, директор Департамента международного экономического сотрудничества муниципального Бюро коммерции.

Целью встречи стало расширение торгово-экономического сотрудничества городов и регионов КНР и РУ, в рамках инициативы “Один пояс, один путь”, обмен опытом по созданию промышленных зон, производству стройматериалов, продуктов питания.

Китайская сторона выразила большую заинтересованность в налаживании долгосрочных контактов с предприятиями Узбекистана в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, а именно поставки фруктов.

Во время деловой встречи были обсуждены вопросы взаимного сотрудничества по укреплению взаимодействия между предпринимателями двух стран.

В рамках визита представители делегации Китая также ознакомились с деятельностью и возможностями ведения бизнеса в СЭЗ «Джизах».