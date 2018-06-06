Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменов мира

CA-NEWS (CA) - Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в мире.

В нем оказались 100 мужчин из 22 стран. За последний год суммарно они заработали $3,8 млрд, это на 23% больше, чем в 2017 году. 40 из 100 мест в рейтинге заняли представители Национальной баскетбольной ассоциации, увеличившей доходы благодаря контрактам с телевидением.

Первую строчку в рейтинге занял американский боксер Флойд Мейвейзер. В общей сложности боксер заработал в 2017 году $285 млн благодаря рекламным контрактам с Hublot и Tequilla Avion. Он стал третьим спортсменом в истории после баскетболиста Майкла Джордана и игрока в гольф Тайгера Вудса, кому удалось заработать $1 млрд за карьеру в профессиональном спорте.

Следом за ним идет аргентинский футболист Лионель Месси, заработать ему удалось $111 млн. На третьем месте – игрок «Реал Мадрида» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Он стал богаче на $108 млн, но этого оказалось недостаточно, чтобы удержать лидерство, как это было в предыдущие два года.

В десятку самых высокооплачиваемых спортсменов также вошли боксер Конор Макгрегор ($99 млн), футболист Неймар ($90 млн), американский баскетболист Леброн Джеймс ($85,5 млн), гольфист Тайгер Вудс ($43,3 млн). Пилот «Феррари» Себастьян Феттель ($42,3 млн) среди самых богатых спортсменов расположился на 18-м месте. Самым молодым в списке оказался 23-летний баскетболист Яннис Адетокунбо, он заработал $35,5 млн. Самому старшему спортсмену - 47-летнему гольфисту Филу Микельсону удалось получить $41,3 млн.

В прошлом году в топ-100 единственной женщиной была теннисистка Серена Уильямс.

Из спортсменов стран бывшего СССР в рейтинг попал лишь боксер Геннадий Головкин из Казахстана, который заработал за год $25 млн.