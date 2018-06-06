Узбекистан предлагает странам региона согласовать конвенцию ООН об использовании трансграничных водных ресурсов

CA-NEWS (UZ) - С усилением зависимости Центральной Азии от водных ресурсов можно бороться только сообща, заявил вице-премьер Узбекистана Нодир Отажонов.

"Узбекистан предлагает активизировать совместную проработку и согласование с ООН конвенции об использовании водных ресурсов рек Амударьи и Сырдарьи с учетом интересов всех государств региона", - сказал он, выступая на Центральноазиатском международном экологическом форуме в Ташкенте.

Н.Отажонов отметил, что в условиях глобального потепления, усиления процессов опустынивания, учащения засушливых периодов, зависимость региона от водных ресурсов только усугубляется, передает Интерфакс.

"Без кооперации усилий, знаний, ресурсов нам не выработать адекватного ответа на эти вызовы", - подчеркнул он.

По данным вице-премьера, более 90% сельскохозяйственных земель Центральной Азии в настоящее время требуют искусственного орошения, а выживание почти 80% населения региона - более 55 млн человек, занятых в аграрном секторе, - напрямую зависит от доступа к воде.

При этом он привел данные Всемирного банка о том, что, к 2050 году на фоне прогнозируемого демографического роста в регионе до 90 млн человек ожидается дефицит воды до 25-30%. В то же время потребность в водных ресурсах, используемых для поливного земледелия, может возрасти к 2020 году на 30%.

Опираясь на расчеты экспертов ООН, Н.Отажонов, сообщил, что экономическая выгода от рационального использования воды в Центральной Азии может составить 5% регионального внутреннего валового продукта, или около $20 млрд.

В своем выступлении он напомнил о гибели Аральского моря и ее последствиях. "Это не только наша общая экологическая беда, но и очень серьезная общая задача, требующая практических действий", - сказал Н.Отажонов.

Форум, организованный Региональным экологическим центром Центральной Азии и Госкомитетом Узбекистана по экологии и охране окружающей среды, проходит в Ташкенте 5-8 июня.

Основные тематические направления форума - сохранение биоразнообразия и развитие сети охраняемых природных территорий, комплексное управление твердыми бытовыми отходами, возобновляемые источники энергии и энергоэффективность.