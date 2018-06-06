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  6 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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МИД России признал право стран бывшего СССР на выбор алфавита

CA-NEWS (CA) - Продвижение российской культуры в других странах не должно восприниматься как попытка повлиять на выбор алфавита, это суверенное право любого государства, заявил заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин, сообщает «Интерфакс».

На пленарном заседании в Госдуме в среду, 6 июня один из депутатов спросил Карасина о его отношении к переходу стран бывшего Советского Союза с кириллицы на латиницу. Так, по словам парламентария, Туркменистан был одной из первых стран бывшего Советского Союза, которая отказалась от кириллицы и перешла на латиницу.

«То, что касается Российской Федерации, мы естественно развиваем активность в плане пропаганды наших ценностей, нашей культуры, нашей литературы. Но это никоим образом не должно восприниматься как попытка диктата в том числе и в сфере установления того или иного алфавита», - сказал замглавы МИД РФ.

Напомним, 26 октября 2017 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе казахского алфавита с кириллицы на латиницу. Поэтапный план перехода Назарбаев предложил в апреле в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Реформу планируется завершить к 2025 году.

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