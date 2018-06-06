Всемирный Банк подписал меморандум о сотрудничестве с Монголией в области транспортной инфраструктуры

CA-NEWS (MNG) - Всемирный Банк 5 июня подписал меморандум о взаимопонимании с Улан-Батором о сотрудничестве в области управления и планирования муниципальных транспортных средств с целью повышения устойчивости транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Всемирного банка.

Соглашение подписанное менеджером Всемирного банка по странам Джеймсом Андерсоном и вице-мэром города Улан-Батор Байархуу, знаменует собой начало технической помощи, выделяемой грантом глобального фонда уменьшения опасности бедствий.

Слабое управление активами и отсутствие долгосрочного планирования инфраструктуры городского транспорта, дорог и мостов уже давно ограничивают предоставление услуг в городе, которое имеет лимитированный бюджет на обслуживание и ремонт дорог.

Катастрофы связанные с климатом, такие как внезапные наводнения, штормы усиливают проблемы города и увеличивают необходимость капиталовложений в транспортную инфраструктуру.

«Городская транспортная инфраструктура обеспечивает «вены и артерии» городу поэтому хорошее управление имеет решающее значение для Улан-Батора»,- сказал Джеймс Андерсон и при этом добавил, что «Всемирный банк привержен поддержке предоставления общественных услуг в Монголии, включая укрепление потенциала национальных и местных учреждений по планированию и управлению услугами общественного транспорта».

«В последние годы муниципалитет Улан-Батора инициировал и реализовал ряд инвестиционных проектов в области дорожной и транспортной инфраструктуры, - сказал вице-мэр по инфраструктуре Байархуу.

«С суровыми климатическими условиями существующая инфраструктура уязвима. Эта поддержка со стороны Всемирного банка является своевременной и принесет пользу как государственным должностным лицам, так и управляющим транспортными средствами города, так и жителям», - так же отметил Байархуу.

В рамках сотрудничества Всемирный банк поможет городу создать систему инвентаризации транспортного имущества, которая будет включать в себя классификацию и базовую информацию для всех объектов городского транспорта.