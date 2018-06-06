В Худжанде открылся визовый центр Германии

CA-NEWS (TJ) - В Худжанде открылся визовый центр Германии и теперь жители областного центра, а также других городов будут иметь возможность в течение 15 дней получать визы, передает агентство «Азия-Плюс».

В церемонии открытия Визового центра Германии в рамках своего рабочего визита в город Худжанд принял участие чрезвычайный и полномочный посол Германии в Таджикистане Найтхарт Хёфер-Виссинг.

«Германия заинтересована в упрощении визовых процедур и предоставлении виз в кратчайшие сроки для граждан Таджикистана. Для жителей Худжанда и региона этот центр создаст хорошие возможности, так как граждане без дополнительных затрат и экономя свое время смогут получить визу», - отметил посол.

«Открытие данного центра в год развития туризма и народных ремесел имеет особое значение, так как его функционирование упрощает процесс получения виз для граждан, а также содействует предпринимателям и торговцам в ведении бизнеса и выхода на внешние рынки», - сказал заместитель председателя города Худжанда Джамшед Абдукаюмзода.

Услуги центра будут осуществляться со стороны ООО «Дунёгард» на третьем этаже здания «Казкоммерцбанка» в Худжанде и граждане в течение 15 рабочих дней смогут получить визу в Германию и в другие страны шенгенской зоны. Услуги за получение визы без учета платежей посольства Германии в Таджикистане будут составлять около 20 евро.