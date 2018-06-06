«Чёрные банкиры» в Стамбуле предлагают обналичить деньги с туркменских карт VISA

CA-NEWS (TM) - В Стамбуле появились люди, обналичивающие деньги с карт VISA, выданных банками Туркменистана. Они предлагают туркменским мигрантам обналичить их средства за 16-процентную комиссию. Есть предположение, что люди, организовавшие так называемый «чёрный банк» перед гостиницей «Deniz otel» возле трамвайной остановки Аксарай, взаимодействуют с работниками туркменских банков, сообщает туркменская служба радио «Азатлык».

Как сообщили туркменские трудовые мигранты, «чёрные банки», действующие в Стамбуле обналичивают средства на платёжных картах без каких либо ограничений. В условиях, когда карты VISA, выданные туркменскими банками заблокированы, данный вид услуг начинает пользоваться популярностью среди туркменских трудовых мигрантов в Стамбуле.

Ставший свидетелем трансакций, осуществляемых этими людьми, туркменский трудовой мигрант Арслан рассказал о том, что «чёрный банк» возле «Deniz otel» организовали специально, так как эта гостиница пользуется популярностью среди туркменистанцев, посещающих Стамбул.

«Возле гостиницы «Deniz otel» у трамвайной остановки Аксарай расположились шесть женщин, у них на руках есть терминалы для карт, с помощью которых они предлагают обналичить средства с туркменских карт. У каждой из них сумки, наполненные долларами. Недалеко от них сидит грузный, официальной внешности мужчина в костюме и наблюдает за женщинами. Они на туркменском языке предлагали обналичить деньги с туркменских карт и поэтому я подошёл к ним и увидел несколько сумок с долларами и терминалами, с помощью которых снимают деньги с туркменских карт. Они предложили мне обналичить деньги с любой карты, выданной туркменскими банками, за комиссию 8 долларов с каждых 50 долларов (16%-ред.). Когда я им сказал: «Ведь нельзя с туркменских банковских снимать деньги», они ответили: «Для нас нет никаких проблем», - рассказал туркменский трудовой мигрант Арслан.

О том, что в Стамбуле действуют «туркменские чёрные банки» рассказал и проживающий в этом городе активист Розубай. По его словам, несколько его знакомых также воспользовались услугами «туркменских чёрных банков».

«Эти «чёрные банкиры» также обналичивают деньги в турецких лирах, а потом если клиент пожелает обменивают их на доллары по курсу, по которому обменивают в ближайшем обменнике. Туркменские трудовые мигранты, а также туркменистанцы, приехавшие обналичить деньги со своих карт пользуются их услугами», - говорит Розубай.

Платёжные карты VISA и MasterCard широко используются туркменистанцами, выезжающими за границу, а также семьями, чьи дети обучаются в вузах за пределами страны. Также эти международные платёжные карты являются единственным способом обменять туркменские манаты на доллары по официальному курсу. На сегодняшний день официальный курс американской валюты составляет 3,5 маната, тогда как на чёрном рынке предлагают до 29 манатов за доллар.