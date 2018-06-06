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  7 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Во Франции в зернохранилище произошел взрыв

CA-NEWS (CA) - В результате взрыва в зернохранилище на заводе Silostra в портовой зоне на юге Страсбурга пострадали 10 человек, из них четыре получили ранения. Об этом РБК сообщили в пресс-службе префектуры Бас-Рейна.

«В среду, 6 июня, в 9:20 произошел взрыв. Три человека в критическом состоянии были доставлены на самолете в больницу Hautepierre в Страсбурге, один в относительно критичном состоянии госпитализирован. Еще шестерым людям, находящимся на месте в момент взрыва, была оказана необходимая медицинская помощь», — пояснили в пресс-службе.

По данным префектуры, 108 пожарных и 60 машин пожарно-спасательной службы задействованы на месте инцидента. Площадь оцепления составляет 200 м вокруг взрыва. По предварительной информации полиции, взрыв не был спланирован.

Как сообщает радиостанция France Bleu Alsace, полиция оцепила место происшествия и просит жителей избегать поездок в район взрыва. По информации источников радиостанции France Info в полиции, он произошел в результате несчастного случая.

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