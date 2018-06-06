Казахстан занял 70 позицию, Кыргызстан — 108 в «Глобальном индексе миролюбия»

CA-NEWS (KG) - Казахстан занял 70 позицию, Кыргызстан и Узбекистан 108 и 104 места соответственно в «Глобальном индексе миролюбия» (Global Peace Index). Соответствующий рейтинг опубликован в среду в Лондоне международным Институтом экономики и мира (The Institute for Economics and Peace).

Казахстан по сравнению с прошлым годом потерял 2 позиции в рейтинге, Узбекистан — 3. Кыргызстан повысился на 4 места в рейтинге по сравнению с 2017 годом.

Из стран Центральной Азии: Таджикистан занял 114 место (+3), Туркменистан — 119 (-3).

Почти все центральноазиатские страны получили «среднюю» оценку миролюбия, за исключением Казахстана, который получил «высокую».

Монголия заняла 46 место (-1) в «Глобальном индексе миролюбия».

Замыкают список Южный Судан (161), Афганистан (162) и Сирия (163). Самыми миролюбивыми странами названы Исландия, Новая Зеландия и Австрия.

Как указывают авторы доклада, ситуация на планете сегодня наименее мирная за последнее десятилетие, ущерб от насилия в прошлом году составил $14,8 трлн. «Напряженность, конфликты и кризисы, проявившиеся на протяжении последнего десятилетия, остаются неразрешенными в мире, что приводит к постепенному длительному падению уровня миролюбия», - сказано в докладе. С 2016 по 2017 год 92 государства опустились в рейтинге миролюбия. 71 страна улучшила свои позиции, что является наихудшим результатом на последние четыре года.

Как отмечается в 100-страничном докладе, экономический ущерб он насилия составляет 12,4% от глобального ВВП и обходится в $2 тыс. каждому жителю планеты. Этот показатель вырос на 2% в 2017 году из-за повышения стоимости конфликтов и затрат на обеспечение внутренней безопасности. Больше всего расходы на внутреннюю безопасность выросли в Китае, России и ЮАР. Кроме того, в исследовании указывается, что Германия, США, Китай, Франция и Россия являются крупнейшими экспортерами оружия. На счету этих пяти государств — 75% всего экспортируемого оружия в мире.

Институт экономики и мира является аналитическим центром, который занимается изучением мирной обстановки и ее оценкой с точки зрения экономики. Исследования производятся путем обработки мировых и внутригосударственных показателей, также рассчитывается экономический урон странам от насилия.

Как утверждают сотрудники института, результаты их исследований используются правительствами, научными учреждениями, аналитическими центрами, неправительственными и межправительственными организациями, такими как Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Секретариат Содружества, Всемирный банк, а также ООН. Институт входит в список 15 наиболее эффективных аналитических центров в мире.