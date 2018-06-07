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  7 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан и Кыргызстан договорились не применять оружие в случае инцидентов на границе

CA-NEWS (KG) - В Таджикском городе Бустон 6 июня состоялась рабочая встреча делегаций Государственной пограничной службы КР и Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана, об этом сообщает пресс-служба ГПС Кыргызстана.

На встрече приняли участие начальники органов управления, пограничные представители по Баткенскому и Согдийскому направлениям, а также представители органов военной прокуратуры сторон.

Кыргызскую делегацию возглавил председатель государственной пограничной службы Уларбек Шаршеев. Пограничную делегацию Таджикистана – первый заместитель председателя – командующий пограничным войсками ГКНБ Раджабали Рахмонали.

По сообщению пресс-службы кыргызского погранведомства, делегации обсудили сложившуюся обстановку на кыргызско-таджикской государственной границе. Была выражена обеспокоенность участившимися инцидентами на совместной границе.

Особое внимание на встрече было уделено инциденту, произошедшему 4 июня 2018 года в местности Максат Лейлекского района Баткенской области.

«Руководители пограничных структур договорились в ходе расследований рассматривать только вопрос правомерности действий военнослужащих в разрешении данного пограничного конфликта», - отмечается в сообщении.

Главы делегаций обсудили совместные меры по профилактике, предотвращению и разрешению пограничных инцидентов на кыргызско-таджикской государственной границе и выразили стремление к неукоснительному соблюдению норм международного права, двусторонних соглашений, а также требований межправительственных и межведомственных протоколов, отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что в целях обеспечения стабильности на государственной границе двух стран, а также принимая во внимание последний инцидент на границе был принят ряд конкретных практических решений.

«Так, в ходе пограничных инцидентов категорически запрещено применение оружия, за исключением случаев возникновения явной угрозы жизни и здоровью пограничников, при этом военнослужащие должны действовать в строгом соответствии с национальными законодательствами своих государств. Начальники пограничных подразделений при возникновении конфликтов на государственной границе не должны принимать активных действий до прибытия пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана», - говорится в сообщении пресс-службы погранведомства КР.

Стороны договорились оказывать всяческую помощь следственным органам в проведении расследований по произошедшим инцидентами, связанным с применением оружия или нанесением вреда здоровью военнослужащих. Также стороны договорились, что пограничники двух стран должны усилить разъяснительно-профилактическую работу среди населения приграничных территорий.

По итогам рабочей встречи был подписан протокол, в котором были закреплены достигнутые договоренности и подтверждена необходимость продолжения совместных усилий, направленных на обеспечение безопасности и правопорядка на кыргызско-таджикской государственной границе.

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