Гурбангулы Бердымухамедов и Эрик Стюарт обсудили возможности участия деловых кругов США в инвестиционных проектах

CA-NEWS (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял исполнительного директора туркмено–американского делового совета Эрика Стюарта, сообщает в среду, 6 июня пресс-служба туркменского лидера.

Глава государства подчеркнул, что Туркменистан всегда открыт для плодотворного диалога на равноправной основе со всеми заинтересованными партнёрами, в том числе с американскими компаниями. «Туркменистан привержен курсу миротворчества, ибо это объективная потребность глобального масштаба», - сказал Бердымухамедов.

Дав высокую оценку осуществляемой туркменским лидером стратегии «открытых дверей», Эрик Стюарт отметил, что эта политика способствует расширению торгово-экономических и иных отношений между двумя государствами.

Бердымухамедов отметил, что большая заслуга в этом принадлежит туркмено-американскому деловому совету, созданному в 2008 году.

Вместе с тем, продолжил президент, потенциал двух стран может быть использован гораздо эффективнее, прежде всего, с учётом диверсификации экономики Туркменистана, развития высокотехнологичных производств и транспортной инфраструктуры.

В ходе встречи стороны обсудили приоритеты продуктивного сотрудничества, рассмотрев возможности участия деловых кругов США в инвестиционных проектах в различных секторах.

Отметив, что долгосрочные капиталовложения в экономику являются значимым фактором её успешного развития, президент Туркменистана выразил уверенность в дальнейшем расширении партнёрства в сфере инвестиций.

«Важнейшей отличительной особенностью реализуемых Туркменистаном инвестиционных программ является их ориентированность на диверсификацию и развитие производственных отраслей, комплексное развитие экономики. И в этом плане опыт Соединенных Штатов Америки представляется для нас весьма полезным», - отметил Бердымухамедов.

В данном контексте Стюарт высказал заинтересованность американских корпораций в дальнейшем укреплении плодотворного сотрудничества со страной и намерении предоставить туркменской стороне эффективные технологии.