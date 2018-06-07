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  7 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Боровое возглавило рейтинг популярных курортов СНГ среди российских туристов, Иссык-Куль назван самым дешевым

CA-NEWS (KZ) - Курорт Боровое, расположенный в Акмолинской области Казахстана, занял первом месте среди курортов государств СНГ, популярных у туристов России, сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

В первую пятерку популярных для отдыха курортов после Борового (Бурабай) входят озеро Иссык-Куль в Кыргызстане, озеро Нарочь в Беларуси, пляжи Бильгя города Баку на побережье Каспийского моря в Азербайджане и озеро Севан в Армении.

Отдых на курортах государств СНГ обойдется от $50 до $100 в сутки. Дешевле всего — на Иссык-Куле ($50), а дороже всего — на курортах Бильгя на Каспийском море ($100). В Бурабае — $80 в сутки. На курорты государств СНГ приезжают российские туристы из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Южного Урала и Сибири.

По данным ТурСтат, на курорты стран СНГ российские туристы приезжают на отдых летом на период от 7 до 14 дней.

Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости курортов туристами.

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